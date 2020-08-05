Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Bankalar havaleden de ücret almaya başladı. Tüketici dernekleri ise Merkez Bankasının 31.061 numarasıyla yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 12'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre, aynı bankanın şubelerinde bulunan hesaplar arasındaki işlemlerden ücret alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tüketicilere "Aynı bankanın farklı şubeleri arasındaki işlemlerden ücret alınması kanuna aykırıdır" diyen tüketici dernekleri yetkilileri "Bankanız aynı bankanın başka şubesindeki hesaba para gönderiminde ücret talep ederse itiraz edin, kanun maddesini hatırlatın" tavsiyesinde bulunuyor.

Bu tavsiyede bulunanlardan biri olan Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bir bankanın keyfî uygulaması ile karşılaştı. Derneğin kirasını ödemek üzere bankanın ATM'sine giden Yılmaz, 1,05 TL ücretle karşılaştı. Bozuk para olmadığı için işlemi reddetti. Birkaç gün üst üste aynı işlemi yapamayınca banka görevlisine durumu iletti. Banka görevlisi Yılmaz'ı şubede işleme yönlendirdi. Bu defa da 5 lira işlem ücreti çıkınca işlem yaptırmayan Sıtkı Yılmaz "Tebliğe rağmen bankalar hukuksuz davranıyor, kanunu çiğniyor. 7 Mart 2020'de Resmî Gazete’de yayımlanan 31.061 sayılı kanun gereğince nisan, mayıs ve haziran aylarında herhangi bir ücret alınmadı. Şimdi ise ücret talep edildi. ATM'den aynı şubeye para yatıramıyoruz, içeride işlemi EFT gibi kabul ederek 5 lira istiyorlar. Bankanın, kendi şubeleri için ücret alması hukuki değil, keyfîdir" diye konuştu.

SALGIN TEDBİRLERİ SONA ERDİRİLDİ

Bankalar, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından, teması en aza indirmek için mobil ve internet şubeleri ile ATM'den yapılacak tüm işlemleri ücretsiz hâle getirmişti. Ancak bankalar temmuz başından itibaren bu muafiyetleri kaldırdı, işlemlerden ücret almaya başladı. Emekli maaşının taşınması sırasında yapılan anlaşmalar çerçevesindeki 'ücretsiz havale ve EFT' uygulaması ise devam ediyor.

AYNI BANKADAKİ HESABA İŞLEMDE ÜCRET ALINMAZ

7 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 31.061 numaralı kanunla, tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşta yapacağı işlemlerden ve kendi hesabına para yatırmasından ücret alınması yasaklandı. Aynı şekilde, bir başka kişinin, aynı bankanın şubeleri arasındaki para yatırma işlemlerinden ve ayrıca mobil şubeden de ücret alınmaması gerekiyor.

BİN TL'YE KADAR EFT ÜCRETİ 1,05 TL

Bankalarda ücret ve komisyonlarda yeni dönem, 1 Mart 2020 itibarıyla başlamıştı. Bu tarihten itibaren internet ve mobilden 1.000 liraya kadar para göndermenin maliyeti 1 lira, 1.000 TL'den fazlaysa 2 lira olması, Bankacılık Kanun teklifi ile kabul edilmişti. Kararla şu değişiklikler olmuştu:

¥ Her kalemde ücretler 3'te bir ile 6'da bir oranında düşürüldü.

¥ Daha önce bankaların 1.000 lira ve altı için kestiği EFT ücreti 6 liradan 1 liraya indi.

¥ 1.000 lira ve üzeri para gönderimlerinde 17 lira olan ücret 2 liraya düşürüldü.

¥ Şube ve diğer kanallarda ücret 67 liradan 5 liraya indirildi.

¥ İşlem tutarı 1.000 ile 50.000 TL arasındaki işlemler mobilden yapılırsa 2 lira ATM'den yapılırsa 5 lira, şubeden 10 lira olacak. 50 bin lira üzerindeki gönderimlerde mobilde 25, diğer kanallarda 50, şubede 100 TL ücret alınacak.