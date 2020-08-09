Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu yıl 4 bin 166 projeye teşvik belgesi düzenlendi. Projeler kapsamında 83,7 milyar liralık yatırım yapılması ve 129 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projelerin 2 bin 693’ünün Bölgesel Teşvik Sistemi, bin 472’sinin ise Genel Teşvik Sistemi kapsamında desteklendiği bildirildi. Bir yatırım ise stratejik yatırım teşviki kapsamında desteklendi. Yetkililer, özellikle normalleşmenin başladığı hazirandan itibaren yatırım iştahının çok güçlü olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında da 2 bin 307 teşvik belgesi düzenlenirken 58,2 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 94 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturulması öngörülmüştü. Düzenlenen teşviklerde vadedilen taahhütlerin yerine getirilmemesi hâlinde bunların iptalleri gerçekleşiyor.