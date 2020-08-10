Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 480,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481 liradan, 3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan, 438,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442,70 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 118 liradan, bin 549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 550 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satıldı.