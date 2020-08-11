Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor. 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5970 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,3180 liradan alınan dolar, 7,3200 liradan satılıyor. 8,6050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5970 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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