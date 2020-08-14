Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 5,8’lik düşüşle 16,4 milyon tona geriledi. 2020’nin ilk yedi ayında sektörün toplam ihracat miktarı ise 42,2 artarak 18,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 Ocak-Temmuz dönemindeki yedi aylık ihracat geliri ise yüzde 26,5 artışla 652 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı yüzde 47,5 artarak 9,4 milyon tona, klinker ihracatı ise yüzde 37,2 artarak 9,4 milyon tona yükseldi. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülkeler Libya ve Ukrayna olurken, ihracattaki en büyük üç pazar ise ABD, Gana ve İsrail oldu. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Başkanı Dr. Tamer Saka “Gerek iç satışlardaki düşüşü durdurmak gerekse ihracattaki üstünlüğümüzü korumak adına çimento sektörünü de kapsayan ekonomik önlemler ülkemiz için önem arz ediyor” diye konuştu.