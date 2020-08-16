Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 2019'da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artarak 20,5 milyon tona, 7,6 milyon ton olan arpa üretiminin de yüzde 9 yükselerek 8,2 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlandığından TMO'nun alımları ise geçen yılın altında kaldı. Her ne kadar yurt içi hububat üretimi geçen yılın üzerinde gerçekleşse de yeni tip koronavirüs nedeniyle ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle stokçuluğun artması ve sektör dışı kesimin de spekülatif kar amaçlı ürün alması nedeniyle yurt içi piyasa fiyatları hasat başından itibaren yükselerek TMO alım fiyatlarının üzerine çıktı. Türkiye geneli Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğdayın tonu 1.700-1.800 lira olup fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 30, makarnalık buğdayın tonu 1.900-2.000 lira olup fiyatı aynı dönemde ortalama yüzde 20 ve yemlik arpanın tonu 1.330-1.400 lira olup fiyatı ortalama yüzde 20 arttı. Salgın sebebiyle elini çabuk tutmak isteyen TMO, Rusya gibi önemli hububat ihracatçısı ülkelerin ihracat kısıtlamasına gidebileceklerine dikkate alarak ihaleye 25 Ağustos'ta ihaleye çıkacak.