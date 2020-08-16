Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KDV indirimlerini değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu indirimlerin uygulanmadığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Ağaoğlu, indirimlerin tüketicilere yansıtılması gerektiğini belirterek "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açık hüküm var. Satışa sunulan her türlü ürün ve hizmetle ilgili fiyat etiketi ve listesi bulunmalı. Yani berberin, kuru temizlemecinin, tamir, bakım ve onarım işleri yapanların da fiyat listesinin olması lazım. Bunu kanun emrediyor. Kanuna göre bir mağazada etiket görmediğiniz zaman şikayet ederseniz ceza kesilir. Bu cezayı belediye zabıtaları yanında ticaret il müdürlükleri de uygulayabilir. Etiket bulundurmama cezası kesiliyor" dedi. Ağaoğlu, tüketicilere çağrıda bulunarak "Tüketiciler dikkatli davranıp KDV indirimlerinin yansıyıp yansımadığının takipçisi olmalı. Vatandaşlar, hizmet aldıkları mevcut ve bir önceki tarifeyi talep ederek fiyat karşılaştırması yapsın. Bilinçli tüketici olmak bunu gerektirir" diye konuştu.