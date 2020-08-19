Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar artık müzakere yapmadan kredi kartı komisyonu alamayacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kararla birlikte tüketiciler müzakeresiz kesilen aidatlarını geri alabilmek için mahkemeye başvurabilecek.

Antalya'da bir tüketici yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açtı. Hakem heyeti tarafından haksız bulunan tüketici ardından Tüketici Mahkemesine giderek itirazda bulundu. Dava sonucunda milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, mahkemenin, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan alınan kart ücretinin haksız olduğuna hükmettiğini belirterek “Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde yer alan, ‘kredi aidatı alınabileceğine’ dair husus bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Kendileriyle müzakere edilmeden kartlarından ücret kesilen her tüketici parasını geri talep etmeli" dedi.

Aidat kesilen vatandaşları bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyaran Gündüz “Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Kararda ayrıca, kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine de dikkat çekilmiş. Aidat, kabusu artık bitmiştir. Sadece banka, tüketiciye aidatsız kart sunar ve bunun yanı sıra da aidatlı kart kullandırmak için müzakere edip müşterinin onayını alırsa, aidatın alınması yasal hâle gelebilir" dedi.