Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve millî yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde güneş panellerinin Konya Karapınar’da bulunan güneş santraline ilk montajı da yapıldı. 400 milyon dolar yatırımla, a’dan z’ye yerli güneş paneli üretiminin gerçekleştirileceği fabrika ilk aşamada Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapacak ve yıllık 500 megavatlık panel üretecek. Güneş paneli üretiminde dört farklı fabrika olan ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra AR-GE’yi de tek çatı altında toplandığı fabrika bu özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.



1.400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gurur duyulacak bir tesisi ülkeye kazandırdıklarını belirterek “100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 1.400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin, ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum. Yıllık 500 megavatlık güneş paneli üretim kapasitesinin, özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkarılacak. Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin üretim ile beraber inovasyona, araştırma geliştirme faaliyetlerine de ağırlık vermesi gerekiyor. Tesisimizin 100 mühendis ve araştırmacının çalışacağı modern bir araştırma geliştirme merkezi ile desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır” dedi.



2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Konya Karapınar'daki 1.000 megavatlık güneş enerjisi santralinin de devreye girmesiyle Türkiye'nin bu alanda muhteşem bir tesise kavuşacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan, 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki bu santralle hem iki milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak hem de yıllık iki milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını engellemiş olacağız. Ayrıca güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçeceğiz.



400 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da Türkiye’nin enerjide iyi bir noktaya geldiğini ve amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye’yi bu alanda daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. Enerji rekabetinde güç kazanmak için yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerektiğinin altını çizen Kalyoncu "Fabrikamızı yerli, millî ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 1000 megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak bütün paneller fabrikamızda üretilecek. Fabrika ve santralimiz ile yurt dışına yıllık 400 milyon dolar daha az para ödeyeceğiz. Bu santral büyüklüğü ile dünyadaki en büyüklerden biri olacağız” diye konuştu.



Bakan Albayrak: Enerjide de tam bağımsızlık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerji politikaları ve teknolojilerinde ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek tesisin ihracata, istihdama, katma değerli üretime katkı sağlayacağını söyledi. Bu yatırımları rüzgar fabrikasının da takip edeceğini dile getiren Albayrak, "Güçlü Türkiye hedefi yolunda bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. Sektör temsilcileri gülüm geçmişti. Birçoğu gülüp geçmişti. Yerli teknoloji ile üretim yapılacak alanı kurgulamıştık. O tohum bir tesise dönüşüyor. Ekonomik tam bağımsızlık hayalini inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz bütün bu yapılanların farkında" dedi.

Bakan Dönmez: Devler ligine girdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'yi, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında söz sahibi ülkelerden birisi haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Türkiye, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke oldu. Fabrikanın gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. Bugün dünyada Çin ağırlıklı olmak üzere 20 entegre fotovoltaik güneş paneli fabrikası var. Türkiye de bugün itibarıyla bu kategoride yer alan ülkeler arasına girdi" diye konuştu.



Avrupa ve Ortadoğu’da ingot üreten tek ülke

Güneş paneli üretiminin bütün aşamalarını gerçekleştirecek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretimin en önemli aşamalarından biri olan ingot üretimini de gerçekleştirerek Avrupa ve Orta Doğu’da bu üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak. Güneş paneli üretiminin dört aşamasından ilki olan ingot üretimi üstün teknoloji ve bilgi gerektiriyor. Hammadde formundaki poli-silisyum, yaklaşık 1.450°C sıcaklıkta eritilerek mono-kristal silisyum ingot şeklini alıyor. Üretilen külçeler, saniyede 15 metre hıza sahip elmas kaplı tel testereler yardımıyla 180 mikrometre kalınlığında dilimleniyor. 30’dan fazla kimyasal ve fiziki yarı iletken üretim sürecinden geçen silisyum dilimler fotovoltaik güneş hücresi özelliği kazanıyor.