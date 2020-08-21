Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki “Salgın sürecinin başından bu yana birlik olarak ihracatımızın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar üzerine yoğunlaştık ve bunların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Organize ettiğimiz Sanal Ticaret Heyetleri vasıtasıyla üyelerimizi pandemi döneminde yeni pazarlar ve müşteriler ile buluşturmaya devam ettik. Aldığımız bu hızlı aksiyon kriz dönemini fırsata çevirmemize vesile olarak fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın, müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini bizlere gösterdi. Değişen dünya düzenine adapte olmak yetmiyor, bunu hızlı da yapmak icap ediyor. Yeni normalde değişen ihtiyaçlarımıza karşılık geleceğini düşündüğümüz projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de sanal fuarımız. Projemizin benzerlerinden farkı 365 gün açık stantlarımızla hizmet verecek bir fuar olması. Sektör firmalarımıza ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimiz ile firmalarımız ürünlerini tüm sene online olarak sergileyip, pazarlama imkânı bulacaklar” değerlendirmesini yaptı.