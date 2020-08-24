Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını ifade etti. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "İki aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız. 89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,8 milyon lira ile destek sağlayacağız" bilgisini verdi. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi. Kronik hastalığı olan 2.000’i aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin yarın itibarıyla, diğer ödemelerin de 28 Ağustos'a kadar gerçekleştirileceğini belirtti.