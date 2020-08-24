Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürünlerin sürekli olarak indirimli fiyatla satışa sunulduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, beşli ve altılı paketler halinde indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tek tek satın alındığında fiyatının daha düşük olduğunu ortaya koyan uygulamaların saptandığı belirtildi. Açıklamada, indirimli satış kampanyalarının sürelerinin iş yeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, tasfiye durumunda ise altı ayı, alışveriş festivallerinin süresinin bir yıl içinde 60 günü geçemeyeceği bildirildi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı eylemlerde bulunan firmalar hakkında reklamın yayınlandığı mecraya göre 10 bin 476 lira ile 419 bin 126 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandığı ifade edilen açıklamada, "İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda toplam 1 milyon 200 bin 744 lira idari para cezası uygulandı" bilgisi aktarıldı.