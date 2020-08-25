Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi, 2020-21 Kış Modası Dijital Platform Defilesi için natürel sahne olacak. Aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral’ın da olduğu 22 kadın ve altı erkek manken, 28 – 30 Ağustos tarihleri arasında Doğubeyazıt’ta olacak. Ünlü koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gidecek olan mankenler, Ağrı Dağı’nın eteklerinde, tarihî İshakpaşa Sarayında, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar köyünde tabii ortamlarda çekimler gerçekleştirecek.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa böylesi bir moda etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan “Doğduğum topraklar olan Doğubeyazıt’a vefa borcum var. Yapacağımız bu çalışmanın Doğubeyazıt’a hem ekonomik, hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğubeyazıt’ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz” dedi. Dosso Dossi’nin online satış kanalı olan www.ddfs.com için çekilen dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50’den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını ifade den Eraslan şöyle devam etti: Türk modasını, Türk tasarımlarını, Türkiye’nin en ünlü mankenleriyle Doğubeyazıt’tan dünyaya sunacağız. 21- 24 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Hilton Bomonti Conference Center’da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show öncesinde Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız.