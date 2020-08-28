Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgazın heyecanı devam ederken, yeni bir keşif müjdesinin daha gelebileceği belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2 aya kadar yeni müjde gelebileceğini söyledi. Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak “Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. İki aya yeni müjde gelebilir” dedi. Türkiye'nin 14 ay önce sismik çalışmalara başladığını, 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu, böylece rezerv konusunda revizyonun yukarı yönlü süreceğini ifade etti.

TP'NİN BÖLGEDE ORTAKLARI VAR

Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) yakın coğrafyadaki petrol ve doğal gaz alanlarında ortaklıkları olan bir şirket olduğuna dikkati çekerek “Rusya’nın muhtelif yerlerinde, Irak’ta ve Afganistan’da petrol sahalarımız var. Bu anlamda TP, bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçeğe taşımak. 2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız” diye konuştu.

PETROLÜ DE BULABİLİRİZ

Bakan Dönmez, Akdeniz'de potansiyeli olan bölgelerde sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayarak “Akdeniz’de yapılan keşiflerin ağırlığı doğalgaz oldu. Aynı sahada petrol ve doğalgazın üretildiği noktalar var. Bizim beklentimiz gaz gibi gözüküyor ama bu yapılacak sondaja göre netleşecek” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin bir milyon varil, üretiminin 53 bin varil olduğunu belirterek “Karada da ciddi sondaj faaliyetlerimiz var. Her yıl 100 civarında sondaj yapılıyor. Üretim rakamını günlük 53 binden 100 bin varile çıkarmamız gerekiyor. Karadaki faaliyetler artarak devam ediyor. Petrol üretiminin büyük kısmını Güneydoğu’da, doğalgaz üretimimizi Trakya'da gerçekleştiriyoruz” dedi.

40'A YAKIN YENİ KUYU AÇILACAK

Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin yıl sonuna kadar işlemlerin biteceğini dile getirerek “Kanuni gemisi yıl sonuna kadar Karadeniz'de olacak. Bu noktada 40’a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak” dedi.

YENİ KEŞİF GAZI ANA ŞEBEKEDEN

Karadeniz’de açılan kuyularda üretime geçileceğini ve doğalgaz kullanımının 2023'e yetişeceğini ifade eden Bakan Dönmez “Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca Bulgaristan sınırından, TürkAkım ile birlikte Kıyıköy'den alıyoruz ve 81 şehrimize doğalgazı götürüyoruz. Buradaki doğalgazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca'dan bağlayacağız” dedi.