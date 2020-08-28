Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevikel, seçilmesi durumunda derneğin ilk kadın başkanı olacak. İstanbul Conrad Otel'de bir araya gelen TÜGİAD yönetimi, yıl sonundaki Genel Kurul'da Nilüfer Çevikel ile yola devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardı. TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 850 üyesi olan derneğin tüm üyelerinin başkanlık yapabilecek liyakate sahip olduğunu belirterek "Gönül rahatlığı ile söylemek istiyorum ki benim bundan sonraki süreçte taşıdığımız kutlu bayrağı devredeceğim kişi Nilüfer Çevikel’dir. Bizler kararımızı genel kurula sunacağız, nihai kararı TÜGİAD’lılar verecektir" dedi. Çevikel'in adaylığına Bursa, Çukurova, Ege bölge başkanlarıyla mevcut yönetim ve denetim kurulları da destek verdi.