Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda Elâzığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede ilk temel, depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi’nin olduğu yerde atılarak başladı. O bölgede yıkımların tamamlanmasının hemen ardından başlayan çalışmalar yedi ayda tamamlandı. Harput mimarisinden esinlenerek 9 bloklu 179 konutun bulunduğu site tamamlanarak depremzedelere verilecek duruma geldi. Elâzığ Valisi Erkaya Yırık, şehir genelinde 21 bin 543 ağır hasarlı ve yıkık yapının tespit edildiğini belirterek “Artık son rötuşlar yapılıyor. Biten konutlarla birlikte artık vatandaşlarımız her türlü afete dayanıklı ve mukavemetli modern konutlarında bundan sonraki hayatlarını sürdüreceklerdir” dedi.

Deprem sebebiyle bir taraftan yıkım işlemleri sürerken diğer taraftan da TOKİ koordinasyonunda yeni konutların inşaatları da bir bir yükselmeye devam eden şehirde sene sonuna kadar 10 bin konutun tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Öte yandan depremin birinci yılı olan 24 Ocak’ta ise bütün konutların tamamlanması için ise çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.