Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,28’lik yükselişle başladı. Endeks, 3,05 puanlık artışla 1.081,66 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,37, artarken, holding endeksi ise 0,30 değer kaydetti.