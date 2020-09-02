Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk gününde Türkiye ekonomisinin yüzde 9,9 daralma ile ekonomisi en az etkilenen ülkeler arasında yer almasının pozitif etkisine rağmen altında yükselme hızlandı. Artan gerilim ve riskle TL zayıfladı, kurda 7,35'in üzerine doğru yükseliş dikkat çekti. Çin'de beklenin üzerinde büyüme, onstaki yükselişi sınırladı ve 1.980 dolarlara kadar düştü ancak içeride gram altının 465'ten 470 TL'ye yükseldiği görüldü. Uzmanlar onsta 1.980, 1.972 ve 1.965 dolar seviyelerinin takip edileceğini, onsta gevşeme sürdükçe içeride yükseliş-lerin sınırlı olacağını ifade ediyor.