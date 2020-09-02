Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak, akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan ve Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolunda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül Cuma günü açılışı yapılacak otoyol ile birlikte 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 330 kilometre uzunluğundaki otoyolun Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlamış olacağını belirterek “Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergâhı üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek bir uluslararası ticaret otoyolu hâline gelecek” diye konuştu.



ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF

Karaismailoğlu, projenin ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık zamandan tasarruf sağlayacağını ifade ederek şunları kaydetti: Yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemize 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlanacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.



İLK 13 KM ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açmış olacaklarını dile getirdi. Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu Kavşağı-Alayhan Kavşağı arası 2’nci kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete sunmuş olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara - Niğde Otoyolu’nun hizmete girmesinden itibaren Ankara tarafından ilk 13 kilometrelik kesimin de ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca otoyolun Ankara tarafında çevre yolundan başlayarak Hacıbey Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ve Haymana Kavşağı’na kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.



Proje kapsamında 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 adet viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 adet köprü, 4 bin 506 metrelik 75 adet üst geçit, yaklaşık 131 milyon m3 kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü..



Türkiye’nin en akıllı yolu

Akıllı sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını bildiren Karaismailoğlu, "Yapay zekâ ve makine öğrenimine sahip sistem ile Türkiye’nin en akıllı yolunu da kurmuş olduk. Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı” dedi. Karaismailoğlu, sistem kapsamda 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendiğini, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörünün yanı sıra 9 adet metorolojik ölçüm istasyonunun, 208 adet olay algılama kamerasının, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldığını söyledi.