Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB'nin uyguladığı "sıkılaşma" politikasına rağmen, Doğu Akdeniz kaynaklı jeopolitik risk unsurları dövizi yukarı taşıyor. Gelişmelerle ilgili Merkez Bankası da yerli ve yabancı yatırımcılara sunum yaptı. Katılımcılara "Normalleşme adımları ile birlikte toparlanma başladı. İhracattaki yükseliş ve düşük emtia fiyatı cari dengeyi destekleyecek. Özel sektör, döviz borçlarını azaltmayı sürdürüyor. Rezervler de kısa vadeli döviz borcunu karşılayabiliyor. Enflasyonun orta vadede düşmesi bekleniyor. Salgın belirsizliği sürdüğünden politika faizini değiştirmedik ancak sıkılaşma adımları ile likidite tedbiri aldık" mesajı verildi.