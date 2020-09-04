Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle 18 Mart'ta başlayan ve birçok iş yerinin kapanması ile sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı sürecin ardından 1 Haziran'da 'kontrollü normalleşme' dönemi başladı. Bu süreçte kapalı olan işletmeler açıldı, yasak olan düğün ve benzeri organizasyonlar kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Ancak zaman geçtikçe işletmeler ve vatandaşlar, konulan kurallara uymamaya, fiziki mesafeyi hiçe saymaya başladı. Gerek vaka sayıları gerekse can kayıpları, salgının zirve yaptığı dönemdeki rakamlara ulaştı ve peş peşe yasaklar gelmeye başladı. Sokak ve salon düğünlerinde halaylar, danslar, oyunlar, mesafe gözetmeden yapılan yiyecek ve içecek ikramları bu sektörde yeni bir yasağı gündeme getirdi. Buna göre, sokak ve köy düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği açıklandı. Törenler ancak nikâh merasimi şeklinde yapılacak ve en fazla 1 saat içinde tamamlanması sağlanacak.

Tedbirlere uyulmayınca gelen yasak, hem düğün sahiplerini hem de düğün yapacakları mağdur etti. Düğün sahipleri bir taraftan mutluluk hayalinin kâbusa dönmesinin üzüntüsünü yaşıyor, diğer yandan da her kuruşuna ihtiyaçları bulunanlar parasını alma mücadelesi veriyor. Aylar öncesinden verdikleri kapora, peşinat ya da salon bedelinin tamamını ödeyip de alamayanlar, yeni kararla yıkıldı. İçişleri Bakanlığı kararıyla bugünden itibaren düğünlerin 1 saatte bitecek olması, 4-5 saat için bedel ödeyenlerin düğünden vazgeçmesine sebep oldu. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu, düğün salonlarına ödeme yapanların, 1 saatlik düğünü kabul etmeyip vazgeçebileceklerini, paralarının tamamını geri alabileceklerini söyledi ve 10 bin liraya kadar bedellerle tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabileceklerini ifade etti.

SENET DE ELİNDE KALDI

Ocak ayında düğün salonu ile anlaşıp 15 bin lirayı peşin ödeyen bir genç, mart ayındaki kararlarla düğünler iptal edilince, düğün salonundan 14 bin liraya karşılık senet aldı. Eylül ayının ortasına verilen senet, şimdi düğünlerin iptaliyle yine zora girdi. Düğünü iptal olan genç "Düğünden 60 gün önce başvurumu yaptım, iptal istedim. Düğün salonu işletmecisi 'para ödeyemem, düğün yok, senet vereyim, düğünler başlayınca öderim' dedi. Vadesi eylül ayıydı, şimdi yine düğün yasak, o da iş yok para yok diyor. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ağaoğlu ise tüketiciye senedi tahsil edememesi hâlinde, protestolu olacak şekilde derhâl bankaya vermesini tavsiye etti. Burada salon sahiplerinin işleri bozulduğu için konkordato ya da mal varlığına ulaşılamaması probleminin yaşanabileceğini dile getirdi.

DANS YOK 1 SAATTE BİTECEK

İçişleri Bakanlığı kararına göre sokak ve köy düğünleri ile kına gecesi, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün ve nikâhlar en fazla 1 saatte bitecek. Sandalye ve koltuk düzeni fiziki mesafeye uygun olacak. Dans pisti alanı da koltuklarla kapanacak. Nikâh ve düğünlerde dans edilmesi, oyun oynanması, yiyecek-içecek ikramı yasak olacak. Sadece paketli su servisi yapılabilecek. Gelinle damadın 1. ve 2. derece akrabası olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla 15 yaş altı çocukların düğün ve nikâh törenlerine katılması yasaklanacak. Karar, bugünden itibaren uygulanacak. Tedbirleri hiçe sayanlara Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğinde idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil edenlere TCK'nın 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

DÜĞÜN İPTAL OLACAK PARANIZDAN OLMAYIN

Hem düğün salonları hem tüketicinin mağdur olduğu bu dönemde, düğün salonu bedelinin tamamını ödeyen de var, kapora veren de. Bu paraların geri alınması da Tüketici Kanunu gereğince mümkün. TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu "Covid-19 tedbirleri sebebiyle gelen yasaktan ötürü düğünün sözleşmede belirtilen süre ve şekilde yapılması mümkün değildir. Yani sözleşmede vadedildiği gibi 5-6 saat yemekli, içecekli, oyunlu eğlence hizmeti vermesi iradesi dışında engellenmiştir. Bu hâliyle 6.502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 13. maddesinde tanımlandığı gibi hizmet ayıplı hâle gelmiştir. Hizmetin vadedilen şekilde değil de eksik yapılmasını kabul edip etmemek tüketicinin, yani düğün sahibinin inisiyatifindedir. Tüketici sözleşmeden cayabilir ya da eksiklik oranında indirim talep edebilir. Düğün salonu işletmecileriyle ihtilafa düşen düğün sahiplerinin 10.390 liraya kadar tutarlarda Tüketici hakem heyetlerine, bunu aşan bedeller için adliyelerdeki ara bulucuya gidebilir. Burada da çözüm bulunmazsa, hiç harç ödemeksizin Tüketici Mahkemesine dava açabilir" dedi.