Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amadeus Offer Suite'in sunduğu bir dizi yeni alışveriş çözümüyle müşteri erişimini genişletmeyi amaçlayan THY, yolculara en ilgili ve rezerve edilebilir ücretleri sunmasına yardımcı olacak çözüm olan Massive Search’ü kullanan ilk havayolu olacak. THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut “Sektör toparlanırken, ücretlerimizi arama ve alışveriş yapma noktasında, kanal ne olursa olsun, yolcularımızın istediği içeriği hızlı ve tutarlı bir şekilde sunarken çıtayı zorlayacağız” dedi. Amadeus Hava Yolları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Başkan Yardımcısı Maher Koubaa ise şöyle konuştu: THY ile olan bu ortaklık, ortaklarımızın teknolojimizi kendi BT ekosistemlerine kolayca entegre etmelerini sağlayan basit, çevik ve açık yaklaşımımızın bir kanıtıdır. Yeni kapasitenin eklenmesi ve birkaç ay önce tamamlanan üçüncü bağımsız pisti ile büyük bir küresel havacılık hub’ı olarak İstanbul’un konumunu güçlendirdiği bir dönemde THY’nin genişlemesinin bir parçası olmaktan özellikle gurur duyuyoruz.