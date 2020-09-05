Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Eylül itibariyle denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar bayram ediyor. Balık tezgahlarında balık çeşitleri artarken, fiyatlar da yaz sezonuna oranla epey bir düşüş gösteriyor. Balık pazarlarına gelip, etiketlerdeki düşük fiyatları gören vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Vatandaşlar, evlerine balık götürebilmek için balıkçı tezgahlarına akın ediyor. Vatandaşlar tezgahlardaki çeşit çeşit balıklardan dilediğini seçiyor ve uygun fiyata alıyor. Böylece hem balıkçılar para kazanıyor hem de vatandaş bol bol balık tüketebiliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerden ise en çok palamut çıkıyor. Balıkçılar, bu sene vatandaşların bol bol palamut tüketeceklerini söyledi.

“VATANDAŞLAR BU SENE BOL BOL PALAMUT YİYECEKLER”

Kocaeli’de çocukluğundan beri dede ve baba mesleği olan balıkçılığı sürdüren 24 yaşındaki Samet Balcı, bu sene sezonu çok bereketli bir şekilde açtıklarını belirtti. Tezgahlara balıkların gelmeye başladığını söyleyen Balcı, geçen seneye kıyasla bu sene balığın daha bol ve bereketli olduğunu dile getirdi. Balcı, “Yaz sezonuna göre fiyatlar da aşağıya düştü. 10 lira, 15 lira, 20 lira, balığına göre epey bir aşağıya düşmeye başladı. Şu anda palamut çok bol. Yeni yeni çıkmaya başladı ama Karadeniz’de acayip bir şekilde palamut var. Sinop’ta, Kefken’de, Ağva’da, Karadeniz’de büyük bir palamut var bu sene. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut yiyecekler. Bu sene hem uygun, hem de bol bol balık yiyebilecekler. Ete, tavuğa nazaran uygun bir şekilde balık yerler bu sene. Bu sezon balık daha da bol. Hamsi hariç diğer balıklar bu sezon daha da bol. Barbunu, istavriti, palamutu, çinekop tezgahlara gelmeye başlamadı ama 1 ay sonra yavaş yavaş çinekop da tezgahlara gelmeye başlayacak. Geçen sezonla bu sezonu kıyaslarsak bu sezon balık çeşitleri hem bol hem de uygun bir şekilde seyredecekler. Bu sezon hem balıkçı para kazanacak hem vatandaş uygun bir şekilde balık yiyecek” dedi.

“FİYATLAR 1 HAFTA SONRA DAHA DA AŞAĞIYA DÜŞECEK”

Fiyatların hızla düşmesiyle birlikte düşük gelirli vatandaşların evinin ihtiyacını etle ve tavukla karşılayamazken balıkla rahat bir şekilde karşılayacaklarını kaydeden Balcı, “Yarım kiloluk, 600 gramlık palamutlar 10 lira, 8 lira bu civarlarda seyrediyor şu anda. Yaz sezonunda hamsinin kilosu 45 lira, 50 lirada seyrederken şu anda hamsi 30 lira. Ama şimdi söylediğim fiyatlar bugünkü günlük fiyatlar. Bunlar ilerleyen zamanlarda, 1 hafta sonra daha da aşağıya düşecek. 15 lira, 20 lira, o civarlarda seyredecek. İstavritte aynı şekilde, 50 lira, 60 lirayken, 30 liralara kadar düştü. Barbunum var 40 lira kilosu, 1 buçuk kilosu 50 lira. Barbun da epey uygunlaştı, yaz sezonunda 70-80 liraydı kilosu. Bol olduğundan dolayı 40 liralara kadar düştü. Palamutlarımın 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya, 13 liraya, 15 liraya, 20 liraya bile tanesi var. Boyutuna göre fiyatları da değişiyor tabii ki” diye konuştu.

“BU SENE BALIĞA DOYACAĞIZ”

Yaz sezonunda fiyatların yüksek olmasından dolayı balık yiyemediklerini ifade eden 55 yaşındaki İzzet Gören ise, “Gerçekten av sezonunun açılmasıyla balık fiyatları epey bir güzel. Bu sene herhalde bol bol palamut, istavrit yiyeceğiz. Balıklar gördüğünüz gibi çok güzel balıklar. Bu sene balığa doyacağız diyeyim. İstavrit, hamsi daha çok tüketiyoruz ama şu an hamsi yok. İnşallah 15-20 gün sonra hamsi de çıkacaktır. Daha 2 aya kadar balık yemedik. Şimdi güzel güzel balık yiyeceğiz. Havuz balıkları yiyorduk. Ama şimdi deniz balığını rahatlıkla yiyebileceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA BALIK ÇEŞİDİ DE FAZLA”

Denizden bol çıkmasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitlerinin artmasının vatandaşlar için iyi olduğunu vurgulayan 48 yaşındaki Hüseyin Türegün de, “Balık sezonunun açılması tabii ki vatandaş açısından iyi oldu. Fiyatlar alınabilecek makul seviyelere düştü, memnunuz. Yaz sezonunda balık alsak bile daha az alıyorduk. Şu anda balık çeşidi de fazla. Daha çok seçebiliyoruz. İyi oldu yani bizim açımızdan. Şu anda mevsim balıklarına bakıyoruz, palamut, sardalya, onlara bakıyoruz. Ben balığı seven kişilerdenim. Sürekli tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.