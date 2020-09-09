Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde Asya ve Avrupa Yakası geçici çalışma halatıyla ilk defa birbirine bağlandı. Çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için sabah saat 05.00-07.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

SEYİT ONBAŞI TASVİRİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lâpseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs’ta tamamlanmıştı. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2.023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü, hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi altı dakikaya inecek.

2022' DE HİZMETE AÇILACAK

17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştiriliyor. Bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, dört betonarme viyadük, altı alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, beş köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, dört otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi, altı ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.