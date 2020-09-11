Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de faaliyet gösteren bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, yılın 8 ayında, 57 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 38,72 artış gösterdi. Bu süreçte 102 ülkeye dış satım yapıldı. Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya ihracat, toplam dış satımın yüzde 57,2'sini oluşturdu. Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticilerinin ihracatını ciddi oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım, yüzde 781'lik artışla, 41 bin dolardan 364 bin dolara ulaştı.