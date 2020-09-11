Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Yapılan son araştırmada pandeminin yıllık üretime olan etkisi ve yaz döneminin ardından Covid-19’un sektördeki yayılımıyla ilgili önemli veriler yer aldı. Araştırmaya katılan tedarik sanayii temsilcileri, pandeminin etkisiyle 2020 yılında üretimin yüzde 26 düşüşle tamamlanacağını tahmin etti. Sektörün ortalama yüzde 30’u ağustos ayında da Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanmayı sürdürürken sene sonuna kadar çalışan sayısında herhangi bir azalma olmayacağı ve istihdamın düşmeyeceği katılımcılar tarafından belirtildi. Ankete katılan şirketlerin yüzde 39’u çalışanlarına grip aşısı, yüzde 15’i ise zatürre aşısı yaptıracağını duyurdu.