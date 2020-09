Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi. Ülkenin kredi notunun düşürülmesine gerekçe olarak; jeopolitik riskler ile ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline yönelik riskler gösterildi. Not indiriminin, Türkiye'nin 12-14 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de yeni Navtex kararı alması ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, "Kanuni" gemisinin de Karadeniz'deki aramalara katılacağını açıklamasının hemen arkasından gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

B2 not seviyesi "yüksek derecede spekülatif" olarak değerlendiriliyor. Bu not seviyesinde Türkiye ile birlikte Uganda, Tanzanya, Etiyopya, Kenya gibi ülkeler yer alıyor. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altındaki bu not, 2001 krizi dâhil, Türkiye tarihinin en düşük kredi notu oldu. Bugün G20 arasında yer alan Türkiye ile 2001 Türkiyesi arasında dağlar kadar fark varken, bu not indiriminin de ne kadar "maksatlı" olduğu ortaya çıkıyor.

Hâlbuki Türkiye, OECD rakamlarına göre de "V" şeklinde toparlanmayı en hızlı gerçekleştiren ülke oldu. Konut satışları rekor kırdı, otomobil ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörde siparişlere yetişilemiyor. Reel kesim güven endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 75,2 seviyesinden ağustos ayında 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 62,2 seviyesinden ağustosta 85,9 seviyesine çıktı. Satın alma yöneticileri endeksi yılın ikinci çeyreğindeki 42,7 seviyesinden ağustos ayında 54,3 seviyesine ulaştı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ikinci çeyreğindeki 63,5 seviyesinden ağustos ayında 73 seviyesine yükseldi. Haziran-ağustos döneminde ihracat; mart-mayıs dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında artışla 40,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece geçen yılın aynı ayının dahi üzerine çıktı. Bütün bunlar görmezden gelindi.