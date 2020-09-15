Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ve mayısta üç milyonun üzerinde olan KÇÖ alanların sayısı, hazirandaki normalleşme ile birlikte hızla azalmaya başlamıştı. Binlerce şirketin normal çalışma düzenine geçmesiyle birlikte temmuzda 1 milyon 775

bin olarak kayıtlara geçen KÇÖ kalkanındaki çalışan sayısı, ağustos ayında 1 milyon 212 bin kişiye kadar geriledi. Pandemi sürecinin tamamında iş yerlerinde çalışan işçilere verilen toplam KÇÖ tutarı da 20 milyar liraya yaklaştı. Bir diğer tedbir olan ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilen Nakdî Ücret desteği de iki milyon çalışana ulaştı. Bu kişilere de 4,5 milyar liraya yakın ödeme yapıldı.