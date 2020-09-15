İstanbul Kapalıçarşı’da 469,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469,80 liradan, 3 bin 95 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 116 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 45 liradan, bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet bin 522 liradan ve 756 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
15.09.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469,80 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altınfiyatları,
732074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732074.aspx
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