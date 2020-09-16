Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni’ndeki konuşan Karagözoğlu, salgın sürecinin haberleşmenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir defa daha gösterdiğini belirterek “Bu süreçte postalarımızın temassız teslimi için gerekli düzenlemeyi posta sektörümüzle paylaştık. 5.809 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeyle elektronik ortamda sözleşmeye imkân tanır hâle geldik. Şimdi kanunun imkân tanıdığı bu yeni sözleşme ortamı için operatörlerimizle birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. Çocukların internetteki zararlı içeriklerden korunması için yürüttükleri eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine de değinen Karagözoğlu "2011'den bu yana ücretsiz olarak aile ve çocukları koruyan güvenli internet hizmetinin sunulmasını sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 7 milyonu aşkın kişi güvenli internet hizmetinden yararlanıyor" diye konuştu

Etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Turkcell CEO’su Murat Erkan ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da bilgi iletişim altyapısının önemine değinerek yatırım planları hakkında bilgi verdi.