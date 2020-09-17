Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kiloluk ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşları 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu da başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık bir buçuk sene önce bir çizimle başladıkları bu yolculukta uçan araba hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek “Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen üç dört yıla kadar arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda öz güven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ile donatıldı

Minimum teknik ve havacılık bilgisi ve üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba, sekiz adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Yapay zekâ ile donatılan Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/sa. seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2.000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak bir saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.