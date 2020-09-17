Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün 79 yaşında hayatını kaybeden Kıraç'ın tabutunun üzerine, merhum Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç’un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı sancağı örtüldü. Sancağın üzerinde “Hak ve gerçek olan kâinatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur/Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir” ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti. Cenaze töreninde ve Koç Holding’de gerçekleştirilen veda töreninde, pandemi kurallarına riayet edilirken katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu. Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın cenazesi, Koç ve Kıraç aileleri ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.