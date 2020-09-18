Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini asgariye indirmek için sağlanan destek paketinin büyüklüğü 500 milyar lirayı geçti. Verilen desteklerin büyük kısmını yeni kredilerin yanı sıra önceki krediler ve kamuya olan yükümlülüklerin ertelenmesi oluşturdu. Bu kapsamda 270 milyar lira düşük faizli kredi kullandırıldı. Bunların büyük bir kısmında "ödemesiz dönem" uygulandı. Teminat sorunu yaşayan işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle finansman desteği sağlandı. Faaliyeti duran sektör ve işletmelerin kamuya olan vergi ve prim ödemeleri askıya alındı. Ertelenen vergi ve prim yükümlülüklerinin ödenmesine gelecek ay başlanacak. Kullandırılan "ertelemeli" kredilerde de ilk taksit dönemi ekimde "start" alacak.

PROBLEM BEKLENMİYOR

"İstikrar Kalkanı" sayesinde ekonomide de gözle görülür toparlanma yaşandı. Bu sebeple borç geri ödemelerinde ciddi bir problem yaşanması beklenmiyor. Son açıklanan verilere göre; sanayi üretim endeksi, sektör ve AVM ciroları, perakende satışlar ile otomotiv üretiminde hızlı artışlar kaydedilmişti. Öte yandan yaklaşık 35 milyar lira "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında nakdî destek olarak devreye alındı. Bu dönemde 3,5 milyon kişiye, 19 milyar TL kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteği verildi. Ayrıca 2 milyon kişiye, 3,6 milyar lira nakdî ücret desteği sağlandı. Binlerce şirketin normal çalışma düzenine geçmesiyle birlikte KÇÖ kalkanındaki çalışan sayısı ağustos ayında 1,2 milyon kişiye kadar geriledi.