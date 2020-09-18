Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik değer kazandı. Endeks 0,79 puan artışla 1.111,45 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 azaldı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
18.09.2020 - 13:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik değer kazandı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
732773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732773.aspx
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