Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik değer kazandı. Endeks 0,79 puan artışla 1.111,45 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 azaldı.