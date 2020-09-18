Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası araştırma kuruluşu Universum'un bu yıl 8'incisini düzenlediği Türkiye'nin En Çekici İşverenler Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırma, Kasım 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen 55 üniversitesinden 54 bin 597 üniversite öğrencisi ve 17 bin 25 genç profesyonelin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmada; gençlerin Türkiye'deki işverenlerden beklentileri, en çok hangi sektörde ve hangi şirkette çalışmak istediklerini ortaya koyan birçok sonuç çıktı.

Türkiye'de Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, üretim sektöründe Siemens'i birinci olarak seçti. Gençlerin Siemens markasına yönelik en çekici işveren algısını ortaya koymasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye'deki gençlerin iş hayatına bakışını yansıtan, beklentilerini ve tercihlerini ortaya koyan, yıllardır başarıyla yürütülerek insan kaynakları politikalarına yön veren Türkiye'nin En Çekici İşverenleri Araştırması'nda, üretim sektöründe birinci olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Siemens'te kariyer yapmak istemeleri, Siemens'in yeni neslin beklentilerine cevap verecek uygulamalarının ne denli isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Siemens'te gençlere fırsat tanıyor, girişimcilik ruhunu yaşatmaya ve kariyerlerini desteklemeye odaklanıyoruz.”