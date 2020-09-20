Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda iki ülkenin ekonomik, ticari ve stratejik ilişkileri masaya yatırılacak. Etkinlikte savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerdeki iş birliği olasılıkları değerlendirilecek. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere baktığımızda, pandemiye rağmen gidişatın olumlu olduğunu söyleyebilirim. Konferansa 400'ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisi katılacak. İki ülkenin karar alıcılarının yanı sıra önde gelen şirketlerin üst düzey temsilcileri de yer alacak. Kongre’deki havayı Türkiye lehine çevirmek için elimizi taşın altına koymalı, başlamış olduğumuz etkin PR ve lobicilik faaliyetlerini hızlandırmalıyız. Bu, hedeflere ulaşmakta en büyük anahtar olacak" dedi. ABD Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise "Konferansta, Covid-19 sonrası dönemde ABD-Türkiye ekonomik toparlanmasını destekleyecek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak" diye konuştu.