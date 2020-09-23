Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimentoya son üç ayda gelen zamlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'u isyan ettirdi. Yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bulut "İnşaat sektörünün tüm paydaşları olarak aynı geminin içindeyiz. Sektörde oluşan bu olumlu havayı sürdürmek amacıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz" dedi.

Zamların sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunan Bulut, şunları kaydetti: İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör çok kâr edeceğim derse gövde kurur. Bu zihniyeti yanlış buluyorum. İdaremiz, tüm demir, çimento üreticilerimiz ve 250 alt sektörümüzle her birimiz, memleketimizin geleceğini düşünerek, memleketimizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla özveriyle çalışmalıyız. Sosyal konuta olan talep ve konut kredilerinin düşmesiyle inşaat sektörümüz canlanmaya başladı. Fakat inşaatın ana maddesi olan demir ve çimentoya yapılan zamlar hem sektörü hem de idaremizi olumsuz etkiler. İdaremizden iş alan yüklenicileri de zor durumda bırakabilir. Ancak çalışmalarımıza duraksamadan devam edeceğiz.

200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Sosyal Konut Projeleri kapsamında inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü, mevcut şantiyelere yenilerinin eklendiğini dile getiren Bulut, şunları kaydetti: Son 18 yılda 970 bin konut ürettik. Yıl sonuna kadar 1 milyon konuta ulaşacağız. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturuyor. Yeni projelerimizle yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. İdare olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 7 milyar liralık hak ediş ödemesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek sosyal konut çalışmalarının yürütülmesi' talimatı verdiler. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz.