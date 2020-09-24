Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuar öncesi Ağrı Dağı’nda çekilen 2020/21 kış modası dijital defile görüntüleri 50 ülkede yayımlandı. Pandemi sürecinde büyük bir durgunluk yaşayan Merter, Osmanbey ve Laleli’de bulunan yaklaşık 100 ayrı hazır giyim markasının katılımı ile gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show’a yabancı alım heyetleri büyük ilgi gösterdi. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık 1.000 alıcı, kurulan stantlarda sunulan kış tasarımları üzerinden alım yaptı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 50 ülkede yapılan tanıtımlardan hızlı bir dönüş sağlandığını belirterek “Bu süreçte en çok dikkatimizi çeken ise yaklaşık 30 milyon insanın yaşadığı Sibirya’dan gelen talepler oldu. Ağırlıklı olarak kış mevsiminin hüküm sürdüğü Sibirya Yarımadası’nda özellikle Kamçatka bölgesinden ciddi anlamda palto talebi geldi. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 200’lük bir artış söz konusu. 30 ülkeden, yaklaşık 200 şehirden dijital ortamda sipariş alıyoruz. Fuardaki sıcak alışverişin yanı sıra yıl içindeki tekrar siparişlerle birlikte 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da ihracat ağırlıklı üretim yapan markalar ile ekmeğini bu sektörden kazanan iplikçiden düğmeciye, kumaşçıdan ütücüye kadar yaklaşık 15 bin tekstil emekçisinin yeniden iş hayatında aktif olması anlamına geliyor” dedi.