Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK - YALOVA

Türkiye son yıllarda denizlerde enerji alanında yerli ve millî gemilerle atağa kalkarken tersanecilikte de dünyayla rekabet edebilir hâle geldi. Kalite ve ekonomiklikte öne çıkan Türk tersaneleri, pandemiye rağmen iş hacmini artırıp yatırımlarına devam etti. 2008’de yüzde 30 hisseyle Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm AŞ’ye iştirak ederek sektöre giriş yapan Koloğlu Holding, bu sene tersanenin yüzde 100 hissedarı hâline gelerek yeni yatırımlar yaptı. 4.000’e yakın çalışanıyla Yalova’da 140 bin metrekarelik alanda hem yurt içine hem de yurt dışına yönelik imalat faaliyetlerinde bulunan Sefine Tersanesinde bugüne kadar 38 adet gemi inşası gerçekleştirilirken Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’nın da çelik konstrüksiyon çalışmasına imza atıldı. Sene sonu ciro hedefini Covid-19 pandemisine rağmen 200 milyon avro olarak belirlediklerini dile getiren Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu “Yıl sonuna kadar 245 milyon avro ciroya ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

AVRUPA’DAN %20 UCUZA ÜRETİM

Yurt dışı pazarlarda iddialı olduklarını, Avrupa’dan yüzde 20 daha ucuza aynı kalitede gemi yapıldığı için Türkiye’nin tercih edildiğini dile getiren Demir Koloğlu “İhracatta 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştık. En büyük pazarımız Norveç. Norveç’in yanı sıra Danimarka, İzlanda, İngiltere, İtalya, Estonya ve Faroe Adaları’na başta feribot olmak üzere canlı balık taşıma gemileri üretip gönderiyoruz. Norveç için üretilmek üzere kontratlanmış toplam 26 adet gemi bulunuyor. Bu gemilerden 15 adedini teslim ettik. On bir adedi ise hâlen yapım aşamasında” ifadelerini kullandı.

200 METRELİK ASKERÎ GEMİ 2023'E HAZIR

Savunma sanayii alanında da faaliyetlere başladıklarını belirten Demir Koloğlu “Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ilk projemiz olan DİMDEG askerî gemi projesi çerçevesinde yaklaşık 200 metre boyundaki ‘Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi’nin inşasına başladık. 2023’ün sonunda teslim edilecek geminin yüzde 50’si tamamlandı. Ayrıca imalatını sürdürdüğümüz ‘BOTAŞ-Silivri-Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Platformu’nu yıl sonunda teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

GELECEK YIL, 100 MİLYON TL'LİK YATIRIM PLANLIYORUZ

Şu ana kadar tersaneye 150 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, yılın son çeyreğinde de 10 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını ifade eden Koloğlu “Gelecek yıl 100 milyon TL’lik yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

TALEP ÇOK, SAHAYI %50 BÜYÜTECEK

Demir Koloğlu, 2 milyar dolara yakın ekonomik büyüklüğe sahip olan tersane sektörünün 50 bin civarında kişiyi istihdam ettiğini kaydetti. Koloğlu “Sefine Tersanesi olarak 2019’da üç gemi teslim ettik. Bu yıl ise pandemi sürecine rağmen eylül ayına kadar toplam beş geminin teslimatını gerçekleştirdik. 2021’de altı gemi teslim etmeyi ve 2023’e kadar saha hacmi olarak yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.