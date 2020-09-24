İstanbul Kapalıçarşı’da 463,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,50 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 74 liradan, 422,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,50 liradan, 2 bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 4 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (24 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)
24.09.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,50 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
734051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/734051.aspx
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