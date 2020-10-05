Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretimin dalgalı seyir izlemesinin fiyat istikrarsızlığını beraberinde getirdiğini kaydeden Bayraktar "İhracatta sınırlama kaldırılmasına rağmen pazarlar kaybedildi. Çoğu lokanta ve otel pandemide kapalı ya da tam kapasite çalışmıyor. Talep azaldı, arz fazlalığı oluştu. Rekolte, 2003'ten bu yana ilk defa 5 milyon tonun üzerine çıktı. Üreticiler bu kadar patatesi ne yapacağı konusunda endişeli. Kışlık hasat buruk başladı. Pazarlama sorunu yaşayan ve yeterli gelir elde edemeyen üretici, ekim alanlarını daraltabilir. Yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir. Türkşeker, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri acilen piyasaya girmeli, doğrudan üreticiden maliyeti kurtaracak bir fiyatla alım yapmalıdır. Menülerde patatese daha fazla yer verilmelidir. Sosyal yardım kapsamında dağıtılan ürünlere patates de eklenmelidir. Patatesin, sanayiye de entegrasyonu sağlanmalı" dedi.