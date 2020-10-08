Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

2014 verileri kullanılarak 2017’de hazırlanan ve 2019’da yayımlanan illerin ve ilçelerin SEGE-2017 çalışması esas alınarak Yatırım Teşvik Sistemi revize edilmişti. 2017 yılı SEGE çalışmasında il bazında; nüfus yoğunluğu, okuryazar kadın oranı, ortalama günlük kazanç, YGS ortalama başarı puanı, işsizlik oranı, iş gücüne katılma oranı, net göç hızı, şehirleşme oranı, kişi başına düşen ihracat tutarı, bin kişiye düşen özel otomobil sayısı gibi birçok değişken dikkate alınmıştı.