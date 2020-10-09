Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Teknolojideki hızlı gelişme, günlük hayatta karşılaştığımız problemlere çözümleri de hızlandırdı. Pek çok girişimci binlerce hizmetle hayatımızı kolaylaştırmak için pratik fikirler üretiyor. Girişimci Ayşenur Kaya Yalçın da arabasıyla ilgilenecek vakti olmayanlara ya da desteğe ihtiyacı olanlara yönelik mobil asistan hizmeti sunan Malias platformunu geliştirdi. Sistemle kullanıcılara; sürücü, lastik değişimi, oto yıkama, muayene ile bakım desteklerinin yanı sıra ikinci el araç satışı ve ücretsiz ilan verme gibi seçenekler sunuluyor. Şimdiye kadar 100’e yakın bireysel ve 10 kurumsal üyeye ulaşan platformun kendi yaşadığı sıkıntılar neticesinde ortaya çıktığını belirten Yalçın “Araba ile yapılmak istenmeyen, katma değersiz görünen, yapılması kişilere zor gelen işleri uygulama aracığıyla yapıyoruz. Kullanıcılarımız almak istediği hizmeti, yeri ve zamanı seçiyorlar. Bu talep sistemimizde bulunan en uygun kişiye yönlendiriliyor. Biz kadın kullanıcılardan daha çok talep göreceğimizi bekliyorduk ancak araba konusunda karar verici grup erkekler olduğu için daha çok erkeklerden talep alıyoruz. Arabayla uğraşmaktan bıkan araç sahibi erkek azımsanmayacak kadar çok” dedi. Şu an sadece Ankara’da hizmet verdiklerini, Ankara dışındaki illerden de talep aldıklarını aktaran Yalçın “Gelecek planlarımız dâhilinde yurt dışı bulunuyor, ancak şu an öncelikli hedefimiz Türkiye” diye konuştu.