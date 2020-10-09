Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’da bir kişi yılda 10 metrekare tüketim yaparken, Avrupa’da 4-5 metrekareyi buluyor. Türkiye’de tüketim 1,2 metrekare civarında olurken, Türk şirketleri dış pazarlarda büyümeye odaklandı. Temelleri 1932’de Kayseri’deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç ediyor. 2023’te 100 milyon metrekare üretim kapasitesi ile ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefleyen şirketin yönetim kurulu üyesi Timuçin Daloğlu, dünyadaki en büyük alçı levha pazarının Amerika olduğunu ifade ederek “Şirket olarak ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Dalsan North America isimli şirketimizi kurduk. Depolarımızı belirledik ve işe alımları başlattık. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yurt içinde geçtiğimiz aylarda Gebze’deki mevcut fabrikaya ikinci üretim hattını kurduklarını kaydeden Daloğlu, şöyle konuştu: 50 milyon TL değerindeki yatırımla yeni bir AR-GE merkezini hayata geçirdik diyebilirim. 2021’de ise Manisa Turgutlu’da 300 milyon TL değerindeki yatırımla yeni üretim tesisimizi açmış olacağız. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak.