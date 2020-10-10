Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi döneminde hijyen endişesi tüketici davranışlarında en belirleyici etken oldu. Tüketiciler bu dönemde dışarıdan aldıkları yiyecekleri sirke ile dezenfekte ederken, kıyafetlerini balkonda havalandırma ihtiyacı hissetti. Tüketicilerin bu yöndeki beklentilerini ölçmek için 31 ülkede araştırma yapan Arçelik, tüketicilerin sağlık ve hijyen ihtiyaçlarına uygun olarak pandemi serisini geliştirdi. ‘UltraHİJYEN Serisi ile tüketiciler artık ekmeklerini bile dezenfekte edebilecek. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer araştırmanın Türkiye ayağında ise 1.200 kişi ile görüştüklerini belirterek “Tüketicilerin en çok gıda ürünleri ile anahtarlık, cüzdan gibi sık kullanılan eşyaların dezenfekte edilmesinden şikâyet ettiğini gördük. Dezenfekte edilmesi elzem görülen ve işlem sırasında zorlanılan ürünlerin başında ise sebze ve meyveler geliyor. Yumurta, temel gıda, et ürünleri, ekmek ve hazır hamur işleri dezenfekte edilirken en çok zorlanılan ürünler. Kıyafetler için yıkama dışında balkonda bekletme yöntemi uygulanıyor. Ya da yıkama ve ütü basma gibi yöntemler uygulanıyor. Kurutma makinesinde kıyafetlerin dezenfekte edilmesi düşüncesi de oldukça fazla. Ancak bekletilen ürünlerin bozulması, bulaşma riski, uğraştırıcı olması ve zaman kaybı da önemli risk unsuru” dedi.

Böyle bir dönemde “Tüketiciler için ne yapabiliriz?” sorusunu sorup hemen kolları sıvadıklarını dile getiren Dinçer şu bilgileri verdi: 2,5 aylık bir çalışmanın ardından ‘UltraHİJYEN Serisi’ni tasarladık. Yedi farklı üründen oluşan serimizde yer alan UV Bölmeli Buzdolabı, ultra hijyen bölmesi sayesinde buzdolabına yiyecekleri yerleştirmeden önce hijyenik hâle getirmek için harcanan zamandan tasarruf sağlarken, ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların temizlenmesi konusunda şüphe bırakmıyor. Buzdolabındaki bu özel bölme, ihtiyaç olmadığında 0 derece bölmesi olarak da kullanılabiliyor. UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesindeki, ultraviyole ışınları sayesinde kıyafetleri hijyenik hâle getiriyor. Arçelik Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın; teknolojisi ile dışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdalarda hijyen sağlıyor, sipariş ile dışarıdan alınan ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri 70°C dezenfeksiyon programı ile 15 dakika içerisinde yüzde 99,9 oranında öldürüyor. Sıcaklığa dayanıklı mutfak ve emzik, biberon gibi bebek eşyaları ise 120°C dezenfeksiyon programı ile 20 dakika içerisinde pratik bir şekilde dezenfekte ediliyor. Çamaşır makinesinde sunduğumuz iki üründen biri olan Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, deterjan çekmecesi içine takılı özel bir kap sayesinde oksijen bazlı çamaşır suyu kullanma imkanı veriyor. Diğer çamaşır makinesi ise Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi. Covid-19 ile birlikte hayatımıza giren çamaşırları havalandırma ihtiyacı, bu ürün ile kısa sürede ve zahmetsizce karşılanıyor. Arçelik Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi’nde yüksek sıcaklık ve ekstra durulamaya ek olarak tasarlanan çamaşır suyu uygulaması ile doğru zaman ve miktarda çamaşır suyu kullanılarak hijyenik bir yıkama garanti altına alınıyor.

YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİLECEK

Dinçer, Çerkezköy’de üretimine başladıkları ürünlerin bakteri ve virüs testlerinin bağımsız laboratuvarlarda yapıldığını, gerekli onayları aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığına da başvuru yaptıklarını söyledi. Dinçer, ürün fiyatlarının herkes için ulaşılabilir olması için çalıştıklarını belirterek, pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki bütün satış noktalarına yollanmaya başlanacağını, yurt dışı için de planları uygulama safhasına geçmiş durumda olduklarını kaydetti.