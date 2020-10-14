Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, daha büyük hedeflere ulaşmak için de ciddi bir yatırım programını hayata geçirecek. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 2015'te geliştirdikleri sistemlerle uzaya erişime ilişkin faaliyetleri hayata geçirdiklerini söyledi. İkinci, uzaya ilk erişimi 2018'de bir sonda roketiyle sağladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk uzaya erişiminde 130 kilometrelik mesafeye çıktı. Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi 'kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke' statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak. Bunun için de özellikle yakıt teknolojileri konusunda geliştirmeler yapıyoruz."

Gidişata bakıldığında Türkiye'nin bu çalışmalardan çok başarılı sonuçlar elde edebileceğini söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan İkinci, "Türkiye uzayda yeni bir oyuncu. Aradaki mesafeyi kapatabilmesi için çok yoğun bir çaba içinde olması lazım. Çünkü çok temel teknolojileri milli ve yerli olarak gerçekleştirebilmek için çok fazla insan gücü ve çalışmaya ihtiyacımız var. Gelinen noktada ROKETSAN, SSB'nin ve Türkiye'nin uzay programına olan taahhütlerini yerine getirdi. Bundan sonraki aşamalarda da taahhütlerini zaman kısıtları da dahil olmak üzere, yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Uzaya erişim noktasında hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de uluslararası alanda çok saygın bir uzay şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren İkinci, teknoloji geliştirme çalışmalarının yanında uzaya erişimi sağlayacak mühendislik ve insan gücünü oluşturmak üzere de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. İkinci, şu değerlendirmede bulundu: "Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girilecek. Bunların bir kısmı şu anda devletimiz tarafından destekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve SSB bu işin ciddi destekçilerinden. Bundan sonraki 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz. ROKETSAN mevcut kabiliyetlerin çok daha üst düzeye çıkartılacağı, çok daha büyük ve güçlü motorların yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirileceği bir yatırım planlaması içerisinde. SSB ve Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda yol haritasını oluşturuyor. Bu yol haritası işlemeye başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha üst seviye motor, itki ve roket sistemlerinin geliştiğini ve bunların sahada operasyonel olarak çalıştığını göstereceğimiz bir süreç bizleri bekliyor."

Bunların ciddi yatırımlar olduğunu, uzay programlarının milyarlarca dolarlık kaynak gerektirdiğini belirten İkinci, son 5-6 yılda Türkiye'nin özellikle bu konuya kaynak ayırma ve kaynağı harekete geçirmede herhangi bir eksiklik hissettirmediğini söyledi. İkinci, "Bundan sonraki dönemde de sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek" dedi.

İNSANLI YOLCULUK YAKIN

Murat İkinci, uzay için yapılan çalışmaların çifte kullanım açısından da çok ciddi artılarının olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Özellikle uzaya insan, araç gönderilmesi ve araştırma yapılması konusunda ROKETSAN'ın yaptığı çalışmaların çok ciddi bir ön hazırlık içereceğini vurgulayan İkinci, şöyle devam etti: "Türkiye'nin bundan sonraki uzay haritasında bu ve benzeri birçok faaliyetin olacağını değerlendiriyoruz. Mevcutta yapmış olduğumuz çalışmaların da çok farklı alanlara etkisi olabilir. Özellikle uzaydaki radyasyon etkisi ve dayanımları, oradaki ortamla ilgili olarak yüksek dayanımlı sistemlerin ortaya çıkartılması, aynı zamanda ulaştırma, sağlık hatta tarım gibi alanlarda da çok farklı açılımlara yol açabilecek teknolojileri ülkemize kazandıracak."