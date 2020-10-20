TL'deki değer kaybını sınırlamak için MB'nin elinde faiz artırımı silahı bulunuyor. Piyasaların beklentisi, bir defa daha faiz artırımı yapılacağı yönünde. Kararın, finansal istikrar anlamında piyasalara yansımasının da pozitif olacağı bekleniyor. Borsa hızlı yükseliş için atağa geçerken faiz artırımı hâlinde dolarda gerileme beklentisi korunuyor.
‘Merkez’ dövizi faizle durduracak!
20.10.2020 - 03:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemde bütün dünyada virüsün etkisini artırması, ekonomi yönetimlerine yeni kararlar aldırırken, bu hafta Merkez Bankası'nın önünde bir de PPK toplantısı bulunuyor.
Etiketler : merkez bankası,döviz,
740217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/740217.aspx
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