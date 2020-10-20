Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TL'deki değer kaybını sınırlamak için MB'nin elinde faiz artırımı silahı bulunuyor. Piyasaların beklentisi, bir defa daha faiz artırımı yapılacağı yönünde. Kararın, finansal istikrar anlamında piyasalara yansımasının da pozitif olacağı bekleniyor. Borsa hızlı yükseliş için atağa geçerken faiz artırımı hâlinde dolarda gerileme beklentisi korunuyor.