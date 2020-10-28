Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde klima santrallerine entegre edilen bu sistem sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak, hastalığa sebep olan özellikleri etkisiz hâle geliyor. Böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı tam koruma sağlanıyor.
NASA'nın filtreleme sistemi Türkiye'de
28.10.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı "UV PHI Cell" teknolojisi Türkiye’ye de geldi.
Etiketler : UV PHI Cell,
742235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/742235.aspx
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