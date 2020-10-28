Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde klima santrallerine entegre edilen bu sistem sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak, hastalığa sebep olan özellikleri etkisiz hâle geliyor. Böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı tam koruma sağlanıyor.