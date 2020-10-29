Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Teknoloji şirketleri geleceğin Türkiye'sini teknoloji ile inşa etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Türkiye'nin ilk özel AR-GE'sini 1973 yılında hayata geçiren Netaş'ın Genel Müdürü Müjdat Altay, AR-GE merkezinin 45. yıl dönümü vesilesiyle başlatılan "Fikir Meltemi" serisi konusunda gerçekleştirdiği toplantıda Türk insanının teknolojinin gelişimine yatkınlığından da söz etti. "Türk insanı teknolojiyi kullanıyor da, üretme konusunda nasıl" şeklindeki sorumuza cevap veren Altay "Biz 19 üniversiteden çocuklarla geliştirme yaptık. Pırıl pırıl gençler. Bu toprakların insanıyla yaptık bunu. Sıkıntımız para kazanmakta. Çünkü teknoloji geliştirmek için milyonlarca liranın yatırılması gerekiyor. Sonuç almak için beklememiz gerek. Para kazanmak için de sabrımız yok. Bu zinciri kırmak gerek. Öte yandan eğitim sistemimizi teknoloji çerçevesinde oturtamadık, bunu sağlamamız lazım" diye konuştu.

YAZILIM İHRAÇ EDİYORUZ

Fikir Meltemi toplantılarının 5 bin kişilik rekor izleyici sayısına ulaştığını, 33 konuşmanın söz aldığını, bütün bunların Türkiye'nin teknolojide fikir geliştirmeye yatkınlığını da gösterdiğini söyleyen Altay "Online yaptığımız bu toplantıyı kitaplaştırdık. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Desteklenmesi hâlinde bilgi çağında dünya ile rekabet edebilir. Türkiye'nin cari fazla vermesinin yolu teknoloji ihracatından geçiyor. Herkes gücü ölçüsünde Türkiye'yi teknolojiye odaklanacak bir ülke hâline getirmek için çalışmalı. Biz 2007 yılında 1.000 kişilik bir mükemmeliyet merkezi kurup son 10 yılda 500 milyon dolar yazılım ihracatı yaptık" dedi.