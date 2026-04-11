Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu. Meclis gündemine taşınan düzenlemeyle sosyal ağlara ağır sorumluluklar yüklenirken, riskli oyunlar otomatik olarak "+18" kategorisine alınacak. Bakan Göktaş, "Bu bir sansür değil, çocukları koruma adımıdır" diyerek Türkiye’ye özgü güvenlik modelinin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Türkiye, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için kendi yerli modelini hayata geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uzun süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandığını hatırlattı. 18 aylık titiz bir hazırlık sürecinin ürünü olan bu hamleyle, özellikle 15 yaş altındaki çocukların internet ortamındaki güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak.

OYUNLARDA +18 DEVRİMİ

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, oyun platformlarına getirilen sıkı denetimler. Bakan Göktaş, hassas içerikli oyunların derecelendirilmesinde artık "otomatik olarak +18" sınırının uygulanacağını belirtti ve şunları söyledi:

Hassas içerikli oyunlara 'otomatik +18' kilidi: Bakan Göktaş detayları paylaştı

"Bu yeni düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan önemli yükümlülükler getiriyoruz. Özellikle oyun derecelendirilmesine yönelik bazı içeriklerin hassas olduğunu biliyoruz. Oyun derecelendirilmesi 18 yaş artı olarak otomatik olarak sayılacak bu yasal düzenlememizle beraber.

Diğer yandan sosyal medya düzenlememiz, 15 yaş altı çocukları ilgilendiren ve aslında sadece Avustralya değil Fransa, İtalya, İspanya, artık Danimarka, İngiltere, ABD çok fazla bazı ülkede de tartışılan bir konu oldu. Biz de ülkemizde benzer bir konunun tartışıldığını ve benzer konulardan çocuklarımızı korumak adına özellikle bu adımı attık"

"BU SADECE BİR YASAK DEĞİL"

Sosyal medya düzenlemesi için aileleri, akademisyenleri, uzmanları ve çocukları bu sürece dahil ettiklerini ve onlarla görüşmeler yaptıklarını anlatan Göktaş, "18 ay boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu kesinlikle çocukları sansürleyen değil, çocukları koruyan, geleceğe güvenle adım atmalarını sağlayan çok önemli bir adımdır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da sadece bu konuyu ele alan uluslararası bir toplantıya da inşallah ev sahipliği yapacağız. Amacımız burada farkındalığı artırmak, annelere, babalara ve özellikle çocuklarımıza daha güvenli gelecek sunmaktır. Diğer yandan ‘Aile Dostu Ekosistem’ anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren ve güçlü bir toplumun temelini ailede gören bir vizyonla yol alıyoruz" açıklamasında bulundu.

